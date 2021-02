Piemeltaartenbakster trekt zich terug uit moslimpartij: Ophef werd te groot

Piemeltaartenbakster Jolisa Brouwer heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor de Tweede Kamer van de moslimpartij Partij van de Eenheid. "De ophef rond mijn baksels werd te groot en ik wil mijn partij niet in een kwaad daglicht stellen", zegt de taartenbakster tegen RTL Nieuws. "Het is jammer, al zijn er ergere dingen in de wereld dan een piemel."



Een paar maanden geleden meldde de Brabantse taartenbakster zich aan bij de Partij van de Eenheid. "Ik heb veel moslimvrienden en -kennissen en ik vind dat zij te weinig gehoord worden", zegt Jolisa. "Ik wil dat ze gehoord worden. En ik wilde zorgen voor een nieuw geluid."



De partij heeft al een zetel in de Haagse gemeenteraad en doet dit jaar voor het eerst mee aan de landelijke verkiezingen.



Vrijgezellenfeesten

Via een vriendin zocht de eigenaresse van een bakker in Waalre contact met lijsttrekker Arnoud van Doorn. Jolisa kwam op nummer drie op de kandidatenlijst. "Ik had erg veel zin om voor de partij in de Tweede Kamer te gaan."



Maar aan dat avontuur komt nu vroegtijdig een eind nadat foto's van haar baksels in de media belandden en voor flink wat ophef zorgden. Ook bij de achterban van de partij. "Ik maak taarten van piemels, borsten en vagina's. Voor vrijgezellenfeesten. Het is een creatieve bijzaak. Ik richt me vooral op kindertaarten. Maar dit moet toch kunnen in een vrij land als Nederland."



Schadelijk voor de partij

Dat er zoveel ophef over kwam, ook onder aanhangers van de partij, vindt ze jammer. Ze snapt het ook wel. "Veel moslims zijn heel ruimdenkend, maar er is ook een groepje die er toch moeite mee heeft. Ik begrijp dat het provocerend kan werken."



Na een gesprek met lijsttrekker Van Doorn hakte Jolisa vanochtend de knoop door. "Ik trek me terug. Vrijwillig. De ophef schaadt de partij te veel en dat wil ik niet."



Was stoppen met het bakken van de taarten geen optie? "Echt niet. Geen denken aan", zegt de bakster stellig. Van Doorn was niet bereikbaar voor commentaar. In het AD liet hij al eerder weten afstand te nemen van de taarten.

