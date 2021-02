Vader, moeder én hun pasgeboren dochter uit Uden jarig op dezelfde dag

Joost en Nicole uit Uden moesten erom lachen toen ze een relatie kregen; jarig zijn op dezelfde dag. Als klap op de vuurpijl werd een paar dagen geleden hun eerste kindje Bobbi geboren. Ook zij viert vanaf nu, net als haar ouders, haar verjaardag op 28 januari.



"Een heel bijzonder cadeau op onze verjaardagen", zegt Joost van den Heuvel tegen Omroep Brabant. Volgens hem is er geen opzet in het spel. "Daar houd je geen rekening mee als je een kindje wilt krijgen. Je gaat proberen en je ziet wel wanneer het lukt."



Toen Nicole zwanger bleek, realiseerden ze zich al snel dat de uitgerekende datum erg in de buurt lag van hun eigen verjaardag. Zij rekenden zelf op 2 februari, de gynaecoloog op 30 januari.



"We wilden eigenlijk dat onze kleine gewoon een eigen verjaardag zou hebben", zegt Van Den Heuvel. Maar toen Bobbi daadwerkelijk op hun verjaardag werd geboren, vonden ze het eigenlijk toch wel leuk. Bovendien is het wel zo praktisch. "Vanaf dat moment vonden we het extra leuk dat het op onze dag is."



Moeder en dochter maken het goed en volgens Van Den Heuvel geniet het gezin volop. "Ik kan sinds de geboorte niet stoppen met lachen."

