Verraderlijke gladheid door avondklok

HAARLEMMERMEER De provincie Noord-Holland waarschuwt weggebruikers om extra bedacht te zijn op gladheid als zij de komende tijd ’s avonds en ’s nachts met de auto of fiets de weg op moeten. Vanwege de avondklok is er minder verkeer op de weg om gestrooid zout te kunnen ‘inrijden’, waardoor de kans op gladheid groter is.



De komende tijd ligt de temperatuur rond het vriespunt, waardoor de strooiwagens van de provincie Noord-Holland de wegen preventief met zout strooien om gladheid te voorkomen. Om het zout goed z’n werk te laten doen, is het belangrijk dat het zout ‘ingereden’ wordt door het aanwezige verkeer. Vanwege de avondklok is er echter aanzienlijk minder verkeer op de provinciale wegen, waardoor het, ondanks dat er gestrooid is, toch nog verraderlijk glad kan zijn.

Het strooiseizoen is op 1 november 2020 gestart en duurt tot 31 maart 2021. In die periode rijden vanuit de acht steunpunten in de provincie Noord-Holland strooiwagens langs provinciale wegen en fietspaden als gladheid dreigt.



De temperatuur van het wegdek en de aanwezigheid van neerslag bepalen of er wel of niet gestrooid moet worden. Bij winterse omstandigheden is het belangrijk goed geïnformeerd de weg op gaan en het rijgedrag aan te passen: verlaag de snelheid en houd voldoende afstand. Ook geldt dat het zout niet meteen na een strooiactie werkt; het moet eerst worden ingereden door het verkeer. De strooi-acties van de provincie zijn live te volgen op www.strooit.nu.

