Wild zwijn vlucht uit Lunters bos en loopt dorp in

Een wild zwijn heeft zondag een groot deel van het dorp Lunteren verkend. Het vermoedelijk gewonde dier dreigde meerdere inwoners en honden aan te vallen, melden wijkagenten uit het Veluwse dorp.Lutje Klok was een van de inwoners die het dier zagen lopen. "We waren aan het wandelen in het Luntersche Buurtbosch en hadden de hele middag geen wild gezien. Tot we dus thuiskwamen. Hij liep in de tuin bij de overburen en keek ons recht aan", vertelt ze aan Omroep Gelderland.Volgens boswachter Gert van Harn was het zwijn gewond aan zijn kop, mogelijk na een aanval door een hond. "Het bos wordt in coronatijd zo druk bezocht en iedereen neemt een hond mee. Die lopen vaak los. Wilde dieren raken dan in paniek en vluchten", zegt hij.'Houd je hond aan de lijn'De boswachter ziet steeds vaker gewonde ree├źn of wilde zwijnen die zijn aangevallen door loslopende honden. Vorige week moest hij er nog twee afschieten die waren gebeten door een hond. Hij roept hondenbezitters op hun huisdier aan te lijnen.Ook gisteren ging Van Harn met zijn geweer op pad om het zwijn af te schieten. Een gewond dier kan volgens hem gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als het naar de snelweg loopt. Deze keer is het zwijn waarschijnlijk terug het bos in gegaan. "Als hij weer in het dorp opduikt, schiet ik hem alsnog af", zegt hij.