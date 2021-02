Bijzonder natuurverschijnsel in Gelderse beek: ijspannenkoeken

Op het wateroppervlak van de Schipbeek bij het Gelderse Rietmolen zijn 'ijspannenkoeken' waargenomen. IJspannenkoeken, of ijscirkels, ontstaan bovenop stromend water als kleine ijsdeeltjes samenklitten en gaan ronddraaien."Dat is wel vrij bijzonder, dat zie je niet zo vaak", zegt Weerplaza-weerman Wouter van Bernebeek tegen Omroep Gelderland. "Ze botsen tegen de stroom in, steeds tegen elkaar aan. Zo ontstaan de ronde vormen."Normaliter drijven ijspannenkoeken los van elkaar, maar die in de Schipbeek zijn aan elkaar vastgevroren. Volgens Van Bernebeek komt dat doordat de pannenkoeken buiten de stroming zijn terechtgekomen.