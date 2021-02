Artsen verwijderen twee meter lange oplaadkabel uit blaas man

Artsen in een ziekenhuis hebben een twee meter lange telefoonoplader in de blaas van een patiënt ontdekt en verwijderd.De 30-jarige man uit India ging naar het ziekenhuis en klaagde over buikpijn, maar niemand had kunnen vermoeden dat de pijn werd veroorzaakt door een verstrikt balletje oplaadsnoer dat in zijn blaas zat, schrijft LAD Bible.Volgens de artsen moet de kabel zijn ingeslikt () of opzettelijk zijn ingebracht voor ‘lichamelijke bevrediging’.De man mocht na drie dagen het ziekenhuis verlaten na een succesvolle operatie die ruim 45 minuten duurde.