Wandelaars onder lawine overleven door blaffende honden

Twee wandelaars die in Zwitserland onder een lawine terecht kwamen, hebben hun redding te danken aan hun honden. De dieren stopten niet met blaffen, wat de aandacht van reddingswerkers trok. Het tweetal werd op tijd bevrijd.



De twee werden opgeschrikt door een lawine tijdens een wandeling in Zwitserland, niet ver van St Moritz en de Italiaanse grens.



Ze werden bedolven onder een laag sneeuw, maar hun honden werden niet getroffen. De dieren begonnen vervolgens te blaffen en hielden daar ook niet meer mee op.



Reddingswerkers die in dezelfde vallei aan het werk waren, hadden de lawine niet opgemerkt maar hoorden het geblaf en besloten polshoogte te nemen.



De reddingswerkers waren zo'n vijftien tot twintig minuten na de lawine al ter plaatse, en zagen de hand van één van de wandelaars boven de sneeuw uitsteken. De ander was volledig onder de sneeuw verdwenen.



De twee werden uit hun benarde positie bevrijd. Ze waren onderkoeld en lichtgewond en zijn per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

