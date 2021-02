Politie haalt snelheidsduivel van ringweg vlak voor ingaan avondklok

De politie heeft vrijdagavond een automobilist staande gehouden die met een snelheid van 133 kilometer per uur over de Groningse ringweg reed.

Het rijbewijs is ingenomen en de persoon is aangemeld voor een verplichte cursus over verantwoord rijgedrag. De politie vermoedt dat de persoon zo hard reed omdat hij voor het ingaan van de avondklok om 21:00 uur thuis wilde zijn.



Op de meeste delen van de ringweg geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.



De politie raadt iedereen aan rekening te houden met het ingaan van de avondklok en op tijd naar huis te vertrekken om zo gevaarlijke capriolen te vermijden.

03-02-2021 19:44 BatFish

Ruim 60 km te hard. In elk geval rijbewijs kwijt en ik hoop voor een hele lange tijd.

