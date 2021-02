Als we alle dikke mannen boven de 50 vaccineren kan het land over 4 weken open

‘Als je in vier weken tijd alle mannen met overgewicht tussen de 50 en 70 jaar weet te vaccineren, dan is het ic-probleem opgelost.’



Professor Peter van der Voort, hoofd van de intensive care in het UMCG en hoogleraar health care, vraagt zich af waarom de oplossing niet past bij het probleem. De Ic’s liggen vol met dikke mannen tussen de 50 en 70. Vaccineer eerst de oudere mannen met overgewicht, zegt hij. Dan stromen de ic’s vanzelf leeg.

Het afgelopen jaar lagen er 2500 covid-patiënten op de Nederlandse ic’s. Al hun data zijn beschikbaar. Meer dan 75 procent had overgewicht in verschillende mate; 72 procent was man; 75 procent was tussen de 56 en 72 jaar oud.



“Er wordt in Nederland veel gediscussieerd over het vaccinatieprogramma, maar als je puur naar de data kijkt, zouden we door dit idee relatief snel iets van onze vrijheid kunnen terugkrijgen. Je praat over een groep van grofweg 1,1 miljoen mannen.”

