Ik doe de voordeur open en daar staat mijn zoon (4) met een jong hertje

Haar zoontje Dominic was buiten gaan spelen vlakbij hun vakantiehuis in de Amerikaanse staat Virginia. Groot was zijn moeders verbazing toen zij de voordeur opentrok en haar oogappel zag glunderen met zijn nieuwe vriendje: een jong hert.Terwijl de familie aan het inpakken was om het vakantiehuis te verlaten, speelde de vierjarige Dominic buiten. Toen moeder Stephanie Brown voetstappen bij de deur hoorde, ging ze een kijkje nemen. ‘Ik zie mijn zoon staan met een babyhert, klaar om ons huis binnen te komen’, vertelde de vrouw dinsdag in een bericht op Facebook. De Amerikaanse moeder stond aan de grond genageld, omdat ze eerst niet wist wat ze moest doen toen ze werd geconfronteerd met het schattige tweetal.Vervolgens liep ze stilletjes weg om haar smartphone te halen waarmee ze de foto nam die viraal is gegaan op Facebook. ‘Nadat ik de foto had gemaakt, vroeg ik aan Dominic om zijn nieuwe vriendje weer naar het bos te brengen zodat zijn moeder hem zou kunnen vinden’, schreef Stephanie op Facebook.Dominic deed wat hem werd gevraagd en begeleidde zijn vriendje naar het bos, waarna de familie vertrok - met een ongelofelijke herinnering om nooit meer te vergeten.