Kwade man (56) moet telefoon inleveren voor onnodig 112 bellen en steelt daarna deurbel van politiebureau

Een 56-jarige man uit Goirle pleegde zondagochtend een wel heel bijzondere diefstal. Hij vernielde de deurbel van het politiebureau aan de Karel Boddenweg in Tilburg en nam de kapotte bel vervolgens mee.



De man was kwaad omdat zijn telefoon de dag ervoor door agenten in beslag was genomen. Dit deden zij omdat de man volgens de politie veelvuldig en onnodig het alarmnummer belde.



Zondagochtend mocht de 56-jarige zijn telefoon op het bureau op komen halen. Hij deed dat, maar het ging niet van harte. In zijn kwaadheid trapte de man meerdere keren tegen de deurbel van het bureau. Ook trapte hij een scooter om die bij het politiebureau geparkeerd stond.



De verdachte had vermoedelijk niet in de gaten dat meerdere agenten zijn acties op camerabeelden live konden volgen. Op de Baden Powellaan werd de man aangehouden en vonden agenten bij fouillering de deurbel terug.



De man zit vast.

Reacties

02-02-2021 22:22:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.953

OTindex: 36.446

bellen moet tenslotte

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: