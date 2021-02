Negen maanden na begin lockdown is het gekkenhuis bij de kraamzorg

Waar komen al die baby's toch plotseling vandaan? Het is nu ruim negen maanden sinds de 'intelligente lockdown' begon en kraamverzorgers hebben het hartstikke druk, constateren betrokken organisaties. "Ik denk dat we het niet moeilijker moeten maken dan het is", zegt kraamverzorgster Patricia Veth. "Door het gedwongen thuiszitten hebben stelletjes meer tijd voor elkaar."



In deze branche is het hollen of stilstaan, zegt directeur Esther van der Zwan van Kenniscentrum Kraamzorg: óf er is niets te doen, óf alle baby's in Nederland worden zo'n beetje tegelijkertijd geboren. En op dit moment is het gekkenhuis.



Vooral in januari, februari, maart en april is het drukker dan andere jaren. Misschien wel als gevolg van het gedwongen binnenzitten.



Bij kraamzorgorganisatie De Kraamvogel, met 1100 kraamverzorgers in dienst één van de grootste van Nederland, is het alle hens aan dek. "Veel stelletjes zullen tijdens de eerste lockdown de tijd hebben gevonden om een gezinnetje te stichten", zegt Vanou Krikke van De Kraamvogel. "Het is geen enorme piek. We kunnen de situatie gelukkig aan, maar het valt allemaal te herleiden naar de eerste lockdown."



Tijdens corona is de druk op de kraamzorg nog hoger dan normaal, zegt Esther van der Ark namens de Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg. "Er is sprake van een babyboom en corona maakt het werken sowieso een stuk lastiger. Zo is er meer ziekteverzuim dan anders. Bijvoorbeeld doordat kraamverzorgers in quarantaine moeten omdat ze in aanraking zijn gekomen met corona binnen een gezin. Daar hebben we al bijna een heel jaar mee te maken."



En dan is er in sommige regio's ook nog een tekort aan kraamverzorgenden, ziet ook het Kenniscentrum Kraamzorg. "Veel kraamverzorgers zijn 45 jaar of ouder. Daar is op zich niets mis mee, want het is ook een beroep waar je beter in wordt naarmate je meer ervaring opdoet. Maar we merken de laatste jaren dat er meer kraamverzorgers met pensioen gaan dan er jongere kraamverzorgers bijkomen."



Volgens directeur Van der Zwan kiezen veel jongeren met ambities in de zorg liever voor de stabiliteit van een baan in het ziekenhuis of de ouderenzorg. "Zodat ze weten wanneer en hoeveel ze moeten werken. De kraamzorg is grilliger wat dat betreft."

Waar komen al die baby's toch plotseling vandaan? Ik heb de indruk dat hier nog wat seksuele voorlichting gewenst is.



Laatste edit 02-02-2021 09:02 Vanou Krikke, dat lijkt me in dit verband een mooi aptoniem.Ik heb de indruk dat hier nog wat seksuele voorlichting gewenst is.

Niet alles was dus in een lockdown

Dat je in dit soort omstandigheden meer gaat krikken, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar om nou in zulke onzekere omstandigheden, terwijl er een (zeker toen nog) onbekend virus rondwaart, te kiezen voor een zwangerschap met bijbehorende baby?

Ik vraag me af hoe ze dat voor elkaar spelen, op 1½ meter

@Emmo : Ik weet dat jouw huishouden uit één persoon bestaat, dus misschien ben je niet helemaal op de hoogte van de reikwijdte van de anderhalvemeterregel binnen meerpersoonshuishoudens.

"Veel stelletjes zullen tijdens de eerste lockdown de tijd hebben gevonden om een gezinnetje te stichten"

De tijd gevonden? Dat is in een wip gebeurd hoor



Laatste edit 02-02-2021 09:42 De tijd gevonden? Dat is in een wip gebeurd hoor

@venzje :

de reikwijdte van de anderhalvemeterregel Quotede reikwijdte van de anderhalvemeterregel Is dat niet ongeveer 1,5 meter?

