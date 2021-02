Meisje (4) vindt 220 miljoen jaar oude voetafdruk dinosaurus op strand Wales

De vierjarige Lily Wilder heeft op een strand in Wales een zeer goed bewaarde voetafdruk van een dinosaurus gevonden. De afdruk is om en nabij de 220 miljoen jaar oud en uniek volgens archeologen.Een curator van het Nationale museum in Wales noemt de voetafdruk 'het beste exemplaar dat ooit werd gevonden op dit strand'. "Dit zal paleontologen echt helpen om een beter beeld te krijgen van hoe dinosaurussen liepen. De aanwinst voor het museum hebben we te danken aan Lily."Lily zag de afdruk toen ze met haar ouders over het strand wandelde. "Lily en haar vader ontdekten de afdruk", zegt haar moeder. "We dachten dat het te mooi was om waar te zijn. We werden in contact gebracht met experts van het museum die het vanaf daar van ons overnamen."Het bleek niet te mooi om waar te zijn. Volgens archeologen is de 10 centimeter lange afdruk waarschijnlijk afkomstig van een dinosaurus van ongeveer 75 centimeter hoog en 2,5 meter lang.Lily vond de afdruk op een strand in de buurt van Barry, in Wales.Om wat voor type het precies gaat, is niet te zeggen, maar volgens het museum is de afdruk waarschijnlijk van een slank dier dat op twee achterpoten liep. Er zijn geen fossielen van deze dinosaurus, maar soortgelijke voetafdrukken werden eerder gevonden in de Verenigde Staten. Daar werd gesteld dat ze afkomstig zouden zijn van een Coelophysis. Dat is een dinosaurus die niet voor zou komen in het Verenigd Koninkrijk.Het strand waar de voetafdruk werd gevonden, is privé. Er zijn eerder afdrukken gevonden, maar die waren waarschijnlijk niet van dinosaurussen maar van krokodilachtige reptielen. De voetafdruk wordt nu naar het Nationale museum van Cardiff gebracht waar de afdruk beschermd wordt voor studie en om te bewonderen.