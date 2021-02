Japanse vrouw bewaart lichaam dode moeder tien jaar in vriezer

In Japan is een vrouw aangehouden omdat ze het lichaam van haar dode moeder tien jaar in de vriezer had bewaard. Dat zou ze gedaan hebben omdat ze niet wilde verhuizen, schrijven lokale media.Yumi Yoshino (4wordt nu vastgehouden in Tokio op verdenking van het 'achterlaten en verbergen van een lichaam'. Zelf zegt ze dat ze bang was dat ze haar flat uitgezet zou worden toen haar moeder ongeveer tien jaar geleden overleed, meldt de Britse krant The Guardian. De moeder, een vrouw van rond de 60 jaar, was degene die het appartement voor haarzelf en haar dochter huurde.Na een paar gemiste huurbetalingen werd Yoshino alsnog haar huis uitgezet. Een schoonmaker ontdekte het lichaam in een vriezer, verstopt in een kast. Er zouden geen zichtbare verwondingen zijn aangetroffen, melden anonieme politiebronnen aan lokale media. Wel zou het lichaam gebogen zijn zodat het in de vriezer paste.