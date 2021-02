Berlijnse man betrapt op het leiden van het vliegverkeer met radio

BERLIJN (AP) - Een man is gearresteerd in Berlijn op beschuldiging dat hij radiocontact heeft gemaakt met het luchtverkeer, inclusief politiehelikopters, en valse vluchtopdrachten heeft gegeven terwijl hij zich voordeed als een luchtvaartfunctionaris, zei de Duitse politie vrijdag.De 32-jarige, wiens identiteit niet werd vrijgegeven in overeenstemming met de Duitse privacywetten, werd donderdagavond gearresteerd in de oostelijke wijk Köpenick van de hoofdstad, zei de politie.De politie kon zijn appartement binnendringen nadat hij contact had gemaakt met een politiehelikopter die naar de buurt was gestuurd in de hoop hem uit te lokken.Tijdens een huiszoeking in zijn huis vond de politie twee radio's die uitzonden op de frequenties die nodig waren om contact te maken met vliegtuigen."Voor iedereen die naar onze politiehelikopteroperaties in Köpenick heeft gevraagd, een ongebruikelijke arrestatie", tweette de Berlijnse politie met een link naar meer details.De man zou de afgelopen zes maanden contact hebben gehad met piloten van passagiers- en transportvliegtuigen, evenals met helikopters van de staat en de federale politie, waarbij hij “potentieel gevaarlijke” instructies gaf en steeds professioneler werd met zijn communicatie.Er zijn geen ongevallen of andere incidenten bekend die zijn veroorzaakt door zijn acties, zei de politie.