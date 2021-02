Wie wil er een prik? Zorgmedewerkers VS met vaccins vast in sneeuw

Wat te doen als je coronavaccins in je achterbak hebt liggen en je komt in een sneeuwstorm terecht? Klinkt bizar, maar het gebeurde echt, in de buurt van het Amerikaanse Cave Junction (Oregon). De medewerkers van Josephine County Public Health kozen ervoor automobilisten te vragen of ze een prik wilden.De zorgmedewerkers waren op de terugweg van een vaccineersessie in Cave Junction toen ze vast kwamen te staan. De overige zes overgebleven vaccins waren bedoeld voor mensen in de plaats Grants Pass, een kilometer of 45 verderop. De vaccins zouden wel een uur of zes goed moeten blijven, dus was dat ritje goed te doen.Maar toen ze in de sneeuwstorm terechtkwamen en een geschaarde truck met oplegger voor zich zagen, kwamen de twijfels of ze wel snel genoeg weg zouden zijn. De beslissing was snel gemaakt.De vaccins verspillen zou zonde zijn, dus werd aan andere automobilisten gevraagd of ze daar, in de sneeuw, een vaccin wilden krijgen. "Eén iemand was zo blij, die trok z'n shirt uit en sprong uit de auto", zei directeur van de organisatie Michael Weber tegen de New York Times.Niet iedereen wilde een vaccin. De meesten vertrouwden het niet en bedankten vriendelijk, zei Weber. Dat begreep hij ook wel. "Het waren vreemde gesprekken. Stel je voor dat je aan de kant van de weg staat en iemand vraagt of je een prik in je arm wilt."Toch werden alle zes de vaccins aan de man gebracht. "Het was een van de coolste operaties ooit", zei Weber.