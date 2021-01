Boete van 10.000 pond voor groot sneeuwballengevecht in Engeland

Twee mannen uit de stad Leeds in Noord-Engeland hebben allebei een boete gekregen van 10.000 pond (omgerekend 11.326 euro) na het organiseren van een massaal sneeuwballengevecht.De mannen van 20 en 23 jaar hadden half januari een oproep geplaatst op sociale media om een sneeuwballengevecht te houden, waarna honderden mensen bij elkaar kwamen in een park.In Engeland geldt een strenge lockdown, waarbij mensen buiten hun eigen huishouden maar één andere persoon mogen ontmoeten. Er zijn hoge boetes voor Britten die de coronaregels overtreden, onder meer voor wie een evenement organiseert voor meer dan dertig personen."We halen er absoluut geen plezier uit om zulke zware boetes uit te delen aan deze jongemannen, maar hun acties zorgden ervoor dat honderden mensen dicht op elkaar waren, wat voor een volstrekt onnodig risico op verspreiding van het coronavirus zorgde", stelt de politie in een verklaring.