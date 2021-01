Groot geschapen minikameleon ontdekt in Madagaskar

In Madagaskar blijkt een minikameleon met een opmerkelijk grote penis te leven. Een internationaal team van wetenschappers denkt dat het de kleinste reptielensoort op aarde kan zijn.Het mannetje dat werd aangetroffen in het noorden van het Oost-Afrikaanse eiland is maar 13,5 millimeter groot. De penis beslaat 18,5 procent van zijn lichaamsgrootte. Het soort heeft de naam Brookesia nana gekregen. Van de bijna 11.500 bekende reptielensoorten is het volgens de wetenschappers de kleinste.Mannetjes van kleine kameleonsoorten zijn vaak relatief groot geschapen. Hun penis is in twee├źn verdeeld, zodat ze zowel links als rechts contact met het vrouwtje kunnen maken. Vrouwtjes zijn meestal wat groter. Het team vond een exemplaar van 19 millimeter. Om daar succesvol mee te paren is een groot geslachtsorgaan bij het mannetje handig, oppert een van de wetenschappers als verklaring.Het team vond geen andere exemplaren van het soort. Kleine kameleonsoorten hebben vaak maar een leefgebied van een paar vierkante kilometer.De ontdekking door onderzoekers uit Duitsland en Madagaskar wordt beschreven in het tijdschrift Scientific Reports.