Auto met beslagen ruiten in bosjes blijkt mobiele thuiswerkplek

De politie Someren stuitte vrijdagochtend op een man die op een opmerkelijke plek aan het thuiswerken was. De man zat in zijn auto, die hij had omgebouwd tot kantoor.Agenten zagen de auto in het buitengebied staan, half in de bosjes. "Wij zagen beslagen ruiten en vroegen ons oprecht af wat iemand dáár nu moest doen", schrijft de politie op Instagram. "Toen wij aankwamen zwaaide het achterportier open en hadden wij zicht op een volledig ingerichte (mobiele) 'thuiswerkplek'."Op de foto die de politie maakte, is een man op de achterbank van een auto te zien, met een laptop, groot beeldscherm, muis, toetsenbord en een houten tafeltje.De man gaf volgens Omroep Brabant aan dat hij even rustig wilde werken, in plaats van thuis met de kinderen in huis. "Heel begrijpelijk en 10 punten voor de creativiteit!", aldus de politie.