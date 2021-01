Holbewoners aten 6.000 jaar geleden kaas, ondanks lactose intolerantie

Een baanbrekende studie heeft uitgewezen dat holbewoners 6000 jaar geleden melk dronken en mogelijk ook kaas aten en yoghurt – ondanks ze lactose intolerant waren.



Wetenschappers op de Universiteit in York, Engeland, identificeerden melk proteïne begraven in gemineraliseerde tandplak van zeven prehistorische Britse boeren.



De gefascineerde studie representeert het vroegste directe bewijs van melkconsumptie ergens in de wereld.



De overblijfselen van de oude mens die getest zijn als onderdeel van het onderzoek leefden in de Neolithische periode, ruim 6.000 jaar geleden.



Het is bekend dat mensen in die periode lactose intolerant waren, dus wordt aangenomen dat mensen uit de Stenenperiode slechts kleine hoeveelheden melk dronken. Hoogstwaarschijnlijk werd het verwerkt in yoghurt en kaas met veel minder lactose.

Reacties

30-01-2021 18:05:57 Sjaak









Als je dan toch weet dat je lactose-intolerant bent, dan pas je je dieet toch aan? Maar nee, ze ruften elkaar liever het hol uit.

30-01-2021 18:27:39 Emmo











Als de mensen kaas en yoghurt aten lijkt het mij al aannemelijk dat het veehouders waren. @Sjaak : Toch vraag ik me af of, zelfs in Engeland, je kunt spreken van holbewoners op 6000 jaar terug.Als de mensen kaas en yoghurt aten lijkt het mij al aannemelijk dat het veehouders waren.

30-01-2021 18:39:34 allone











en vanaf welk jaar was dat niet meer zo? hoe weten ze dat iedereen toen lactose-intolerant was?en vanaf welk jaar was dat niet meer zo?

