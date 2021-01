Vrouw wordt gezien als minnares echtgenoot na 65 kg te zijn afgevallen

Een vrouw die in slechts binnen 15 maanden ruim 65 kg verloor, werd aangezien voor de minnares van haar man, nadat een vriendin haar niet herkende.



De moeder van vier genaamd Sarah (34) was voorheen zwaarlijvig en had moeite om in een maat 26 te passen.



Maar toen ze naar haar huisarts ging, kreeg ze niet alleen te horen dat ze diabetes had, maar dat ze mogelijk ook een maagbypassoperatie nodig had, schrijft LAD Biblie.



De vrouw uit het VK zei: “Het was eng toen ze me vertelden dat ik misschien een operatie moest ondergaan. Ik realiseerde me niet helemaal hoe erg ik was geworden. Het was zorgwekkend en ik had het gevoel dat ik elk moment een hartaanval kon krijgen zonder er voor mijn kinderen te zijn.”



In de daaropvolgende 10 maanden liet Sarah het ongezonde eten achterwege en begon ze zelfgemaakte maaltijden klaar te maken. Het lukte aardig met haar dieet en verloor ze ruim 65 kg.



Ze werd zelfs zo onherkenbaar na het gewichtsverlies dat een vriendin dacht dat haar man Daniel, 39, haar bedroog toen ze hem met haar zag wandelen.



Pas toen ze dichterbij het koppel stond, realiseerde ze zich dat het Sarah was.

