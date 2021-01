Poppetje politicus Bernie Sanders levert 40.000 dollar op

Een gehaakt poppetje van de Amerikaanse politicus Bernie Sanders heeft tienduizenden dollars opgeleverd op een veilingsite. De maker had de linkse senator afgebeeld zoals hij erbij zat tijdens de beëdiging van Joe Biden tot president: met mondkapje op en dikke wanten aan. Beelden van Sanders in winterkleding waren de wereld overgegaan en zorgden voor veel hilariteit.De maker van de pop had beloofd dat de volledige opbrengst naar de organisatie Meals on Wheels zou gaan. Die brengt maaltijden langs bij mensen die slecht ter been zijn. Het eerste bod bedroeg zaterdag slechts 99 cent, maar na enkele dagen was 167 keer geboden en was de verkoopprijs al gestegen naar ruim 20.000 dollar.Veilingsite eBay liet CNN weten "geïnspireerd" te zijn door de actie en nog eens eenzelfde bedrag op tafel te leggen. Dat betekent dat meer dan 40.000 dollar (circa 33.000 euro) naar het goede doel gaat.De maker van het gehaakte poppetje, Tobey King, had zich laten inspireren door Sanders zelf. Het campagneteam van die progressieve senator verkoopt sinds kort kleding met een foto van Sanders bij de beëdiging. Die opbrengsten gaan ook naar Meals on Wheels.