Buiten zwemmen in de winter: Het voelt gewoon gezond

'Het is een fantastisch begin van de dag en enorm gezond', zegt Bart Knot op het stadsstrand in Groningen, slechts gehuld in een zwembroek. Hij is daar net het water in geweest, bij een temperatuur die rond het vriespunt ligt.

Een groep van zo'n tien zwemmers heeft zich dinsdagochtend rond 08:00 uur verzameld bij het strandje. De appgroep waarin de liefhebbers van een frisse ochtendduik elkaar op de hoogte houden telt zo'n 160 mensen.



Knot is een nieuwkomer, hij dook ongeveer anderhalve week geleden voor het eerst het water in. Een vriend vroeg hem mee te gaan. 'Ik dacht: ik ga gewoon. Ik had ook al wel van Wim Hof ('The Iceman', red.) gehoord en vond het wel interessant.'



De eerste keer vond Knot 'wel spannend'. 'Ik had ook niet getraind met koud douchen. Maar het viel heel erg mee, ik was gelijk verkocht. Als je uit het water komt heb je helemaal een tintelend gevoel. Maar je hebt het niet gelijk koud, dat komt als je nog een tijdje blijft staan. Het voelt gewoon gezond.'

Een mens zijn lust is een mens zijn leven.

Ik doe toch maar niet mee

