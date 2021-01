Oude draaitelefoons gezocht: dementerende ouderen leven op van nieuwe jukebox

VELSEN-ZUID - Waar de meesten het liefst het nieuwste modelletje willen, is Telstarwork naarstig op zoek naar oude draaitelefoons, ‘als het even kan een T65’, voegt projectleider Bart ten Napel toe. Deze telefoons verbouwen ze in hun werkplaats in het Buko stadion, de thuisbasis van Telstar, tot muzikale Wonderfoons.



"Een Wonderfoon is een ‘ouderwetse’ telefoon uit de jaren ‘60 en ‘70 met een draaischijf die werkt als een soort jukebox", legt ten Napel uit. "Als je de hoorn opneemt en een nummer draait -een handeling die ouderen talloze malen hebben verricht in hun leven- klinkt er een liedje dat herinneringen oproept. Muzikale nostalgie waar vooral dementerende ouderen heel erg blij van worden. Mensen met dementie kunnen echt opleven van dit soort herinneringen."



Stichting Wonderfoon werd uitgewerkt door de 18-jarige Niek van Weeghel uit Harderwijk, hij ontving hiervoor eind 2020 een jeugdlintje van de gemeente Harderwijk. Ten Napel raakte geïnspireerd en wilde Niek helpen om de wachtlijst van driehonderd telefoons weg te werken. Zo werd Telstarwork trotse partner en heeft inmiddels tientallen Wonderfoons gemaakt voor de stichting.



Telstarwork is een onderdeel van IJmond Werkt!, een samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen met als doel om zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. "Telstar faciliteert vijftien leerplekken en van de vier monteurs die meewerken aan het Wonderfoon project, hebben er twee een betaalde baan gevonden", vertelt Ten Napel met gepaste trots.



Ten Napel struint kringloopwinkels, rommelmarkten en Marktplaats af, op zoek naar oude draaitelefoons - en dus liefst modelletje T65. "Op de telefoons worden tien liedjes van vroeger gezet en er kan een eigen playlist worden samengesteld", aldus Ten Napel. "Niet alleen dementerende mensen leven op van die ‘gouwe ouwe’, ook voor familie en verzorgers is het leuk om die mensen te zien genieten."



Nu rommelmarkten en kringloopwinkels zijn gesloten, hoopt Ten Napel dat als mensen nog zo’n oude draaitelefoon hebben staan, ze deze willen doneren aan Telstarwork. “Terwijl ze in onze werkplaats worden omgebouwd, kunnen de gebruikers alvast nadenken over hun persoonlijke playlist”, zegt Ten Napel enthousiast. "Of ze ‘Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel’ of toch liever ‘De kat van Ome Willem’ willen horen, het kan allemaal!"

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: