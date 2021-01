Veel onvoltooide tatoeages door lockdown, vrees voor illegale markt

BEVERWIJK - Portretten zonder tanden of artistieke draken zonder vleugels. Door de lockdown lopen veel mensen met onafgemaakte tatoeages op hun lichaam rond. De kans op kleurverschil is groot. Volgens de Nederlandse Branchevereniging Tattoo Kunst (NBTK) ligt daardoor de druk om illegaal te tatoeëren op de loer.



In de tattoostudio van Marvin Schilthuizen kun je vandaag een naald horen vallen. De stoelen in zijn zaak aan de Breestraat in het Beverwijkse centrum zijn leeg. Stoelen die hij direct kan vullen met 'dertig tot veertig klanten' die hun tatoeage, liever gisteren dan vandaag, willen laten afronden. "Mensen hopen op perspectief, maar dat kan ik ze nu niet bieden. Ik heb zelf niet eens perspectief. Maar ik snap ze wel, want bij het zien van zo'n tatoeage zullen ze denken: wie heeft dat dan gedaan?"



Als het afronden van een tatoeage te lang op zich laat wachten, is de kans op kleurverschil groot. En dan is het volgens Schilthuizen niet ondenkbaar dat een hele tatoeage opnieuw moet worden gezet. "Mensen bellen me soms op met de vraag om dan maar naar hun huis te komen, maar gaat gewoon niet."



Branchevereniging NBTK deelt ook de zorgen die er leven over het onvoltooide werk. "Er is inderdaad veel onafgemaakt werk, waarbij een te lange pauze tussen de sessies kleurverschil kan veroorzaken", vertelt woordvoerder Lianne Grootenhaar-Scholten.



"Bij het piercen kan dit gezondheidsrisico’s of complicaties meebrengen. Hoeveel mensen met onafgerond werk rondlopen, is niet in te schatten. Onze branche bestaat uit meer dan 2.000 studio's."



Volgens de branchevereniging staat de toekomst voor veel bedrijven op losse schroeven. Door de optelsom van een sobere compensatie en de druk van klanten, is er vrees voor illegaal tatoeëren.



Buiten de boot

René Erkamp heeft net als Marvin Schilthuizen een tattooshop in Beverwijk. Zijn situatie wijkt niet af van hetgeen de brancheorganisatie beschrijft. "Ik heb net als tijdens de eerste lockdown opnieuw geen inkomen. En de steunpakketten klinken leuk, maar er zijn zoveel kleine lettertjes dat ik net buiten de boot val", zegt de Beverwijker.



Het NBTK is blij met de verhoging van de steunpakketten, maar geeft aan dat dit het niet haalt bij de financiële problemen waar veel ondernemers in de contactberoepensector terecht zijn gekomen.



"We horen de meest schrijnende verhalen, veel van de ondernemers staan op omvallen, of zijn al omgevallen”, vervolgt Grootenhaar-Scholten van het NBTK. "Kijk maar eens op Marktplaats, daar worden volledige inboedels van tattoostudio's aangeboden."



"Net als andere ondernemers die een contactberoep hebben, kunnen de eigenaren van een tattooshop ook tijdens deze tweede lockdown niets anders dan de tijd uitzitten. Waar retail of restaurants nog online kunnen verkopen of bezorgen, zagen tattoo artiesten hun inkomsten in een keer kelderen tot het absolute nulpunt."



Underground scene

Grootenhaar-Scholten is bang dat door de belabberde situatie steeds meer artiesten 'ondergronds' zullen gaan. "Want hoe je het wendt of keert, het scheelt hen vaste lasten en ze hebben weer inkomsten", zegt ze. "Simpelweg om hun broek omhoog te kunnen houden."



Ondernemer Erkamp houdt zich netjes aan de maatregelen, met als gevolg dat hij wederom al vijf weken geen inkomsten heeft, maar wel de vaste lasten houdt. "Ik verdien normaliter ongeveer 700 euro per dag en dan ben ik nog een van de goedkopere artiesten in de regio. Mijn vriendin en ik hadden geld gespaard voor de inleg om ons eerste huis te kunnen kopen, maar dat spaargeld 'eten we nu op'", vertelt Erkamp. "Bedankt, meneer Rutte."



Gezin onderhouden

Ook Schilthuizen kan nog maar net zijn hoofd boven water houden, onder meer dankzij een lening van zijn schoonvader. "Alles spookt door mijn hoofd; moet ik mijn auto verkopen? Mijn zaak? En dan maar opnieuw beginnen? Alles ligt open. De compensatie die ik nu krijg - iets meer dan vierhonderd euro - is niet voldoende. Daar kan ik de huur van mijn pand niet van betalen. En ook mijn gezin niet van onderhouden."



Schilthuizen doet een oproep aan het kabinet te komen met een 'serieuze compensatie': "Al is het een minimale ww-uitkering, maar doe iets."

