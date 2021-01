Monopoly maar dan anders: Anna uit Heerenveen bedacht Coronapoly waarbij de start Wuhan heet

Dochter Anna (19) bedacht het, het hele gezin Grooten knutselde er twee weken aan en nu is het er: CoronapolyKANS: Je hebt Diederik Gommers geholpen bij het populair maken van zijn Instagramprogramma. Hiermee heeft hij een groot netwerk gecreëerd. Je ontvangt 25 euro voor je bijdrage .Dit is een kanskaart uit Coronapoly, een spel dat gebaseerd is op Monopoly, maar waar maar één versie van is, thuis in Heerenveen bij de familie Grooten. Dochter Anna (19) bedacht het, geïnspireerd door iets dat ze op TikTok had gezien, en het hele gezin ging aan het werk. ,,We zijn er een week of twee mee aan het werk geweest om het te maken en te verzinnen’’, zegt haar moeder Susan.Het was duidelijk dat Coronapoly naar de Nederlandse actualiteit moest verwijzen, dus voor alle straten op het spel, alle kanskaarten, alle Algemeen Fonds moest iets anders bedacht worden. Op het bord, dat er bijzonder geslaagd uitziet, staat coronavirusbollen, en rondom zijn geen stations meer, maar de GGD, de RIVM enzovoort.Waar bij Monopoly de Kalverstraat en de Leidsestraat zitten, de twee duurste, daar zijn nu het Erasmus MC en het Catshuis. De straten van Ons Dorp, de twee goedkoopste, zijn nu de huisartsenpraktijk in Heerenveen en ziekenhuis De Tjongerschans. Ergens onderweg is zelfs de Bruiloft van Grapperhaus. Net als bij Monopoly kan de speler ze kopen en er huisjes opzetten (die komen uit een oud Monopolyspel), maar geen hotels: die heten hier ziekenhuizen. De pionnen zijn bekende mensen uit de huidige crisis. De start heet Wuhan, de gevangenis is quarantaine.ALGEMEEN FONDS: Je treft Mark Rutte op weg naar het Catshuis. Zoals gewoonlijk is hij op de fiets, maar helaas voor hem heeft hij een lekke band. Je besluit de man te helpen en ontvangt hiervoor 20 euro.'We krijgen al wel veel reacties van vrienden en bekenden die het ook graag een keer willen komen spelen'Duurt het net zo lang als echte Monopoly? Susan Grooten: ,,Wij houden altijd op als er iemand failliet is, dat gaan we hier ook mee doen. Maar we hebben het nog niet gespeeld, dat gebeurt binnenkort. We krijgen al wel veel reacties van vrienden en bekenden die het ook graag een keer willen komen spelen, zodra dat weer kan.’’