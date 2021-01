Vrouw steekt echtgenoot neer nadat ze foto’s vindt van hem met andere vrouw, tot ze beseft dat zij het eigenlijk zelf is

Een jaloerse vrouw is gearresteerd in Mexico nadat ze haar man in blinde woede had neergestoken. Ze had oude foto’s op zijn gsm gevonden van hem ter

Reacties

28-01-2021 15:33:21 Mamsie





Een blote kont lijkt toch zó op een blote kont hè!

28-01-2021 15:46:54 Grouse

Ze herkende zichzelf niet omdat ze er toen goed uitzag?

Wat is er dan gebeurd?

Getrouwd en dan maakt het niet meer uit?



