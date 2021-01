Boete voor ondernemers die zaken verdedigen tegen relschoppers

Ondernemers in het Limburgse Geleen zijn woedend op de politie. Die heeft hen bekeurd voor het overtreden van de avondklok toen ze hun zaken probeerden te beschermen tegen relschoppers. "Ik sta nog te trillen", zegt café-eigenaar Rob Slangen. "Zo kwaad ben ik."



Geleen werd maandagavond geteisterd door relschoppers die de politie uitdaagden. 17 mensen werden aangehouden. De grote groep rotzooitrappers speelde sinds een uur of acht een kat- en muisspel met de politie. Ook in de straat waar Rob zijn café heeft.



"We wilden onze panden niet stuk hebben", vertelt Rob namens de bekeurde ondernemers. "Om 21.05 uur, vijf minuten na het ingaan van de avondklok, reden opeens vijf politieauto's onze straat in."



De agenten begonnen boetes uit te delen aan de ondernemers. Twee buurmannen die voor hun zaak stonden om te zorgen dat die niet zou worden vernield, kregen ieder een boete van 95 euro voor het overtreden van de avondklok. "Ik ben echt woedend", zegt Rob.



Zijn buurman van de tattooshop, die zich opwond over de bekeuring, werd zelfs door de politie meegenomen. Maar ook Rob is een dag later nog niet bekomen van de woede. "Dat ze relschoppers laten lopen en ons bekeuren. Als ze nog met één politieauto waren gekomen, dan had ik het nog wel begrepen. Maar ze komen aangereden met vijf auto's vol agenten, terwijl het stikt van de relschoppers in de stad. En dan krijgen wij een boete, terwijl wij onze zaken proberen te verdedigen."



Rob zelf ontkwam aan een boete. Hij woont boven zijn café. "Ik stond voor mijn zaak op mijn eigen terrein, in mijn 'voortuin'. Dat mag en is geen overtreding van de avondklok. Maar zelfs mijn kinderen moesten hun id-bewijs laten zien."



De politie laat weten dat rond negen uur de rust in Geleen 'redelijk was teruggekeerd'. "Deze ondernemers bevonden zich na 21.00 uur op straat. Ze stonden voor een café waarvan de deur geopend was. Ze bevonden zich niet binnen in hun eigen zaak. Er was op dat moment geen reden om zich niet aan de avondklok te houden en discussie met de politie aan te gaan. Twee ondernemers zijn beboet wegens het overtreden van de avondklok. Eén persoon werd aangehouden in verband met verboden wapenbezit."

Reacties

Er was op dat moment geen reden om zich niet aan de avondklok te houden



de straat op gaan om je eigen pand verdedigen is dus geen geldige reden de straat op gaan om je eigen pand verdedigen is dus geen geldige reden

[sarcasme] Natuurlijk is je eigen zaak verdedigen geen reden. Die moet gewoon plunderbaar zijn, en het zou me niets verbazen dat men nog commentaar geeft als er niet voor een natje en droogje gezorgd wordt voor de plunderaars.[/sarcasme]



Ik zou die boete tot het maximum aanvechten in de rechtzaal.

S Het valt mij tegen dat er nou weer niemand is die begrip heeft voor de politie. Die relschoppers waren gewapend en bovendien valt er bij die mensen niets te halen. Dus dan is het toch logisch dat de politie tegen de relschoppers zegt: Gauw naar huis mensen, anders komen wij in actie. En dat ze dan snel naar die winkeliers gaan, want die zijn niet gewapend en daar valt wel boetegeld te halen. Ja, dan is het toch logisch dat ze snel naar die winkeliers gaan, want over een paar minuten zouden die klaar zijn met het dichttimmeren van hun winkels, en dan valt er niets meer te halen.

Het lijkt er hier op dat de politie heeft gekozen voor makkelijk scoren.

Nét als die knul van 17 die één minuut over negenen beboet werd. Nou die agent kan trots zijn op zijn buit, een kind dat één minuut te laat was.

Zou dit nu écht het beleid zijn waar de politie voor staat? Onbegrijpelijk!

