28-01-2021 12:43:13

Even een vlugge berekening met afgeronde getallen:Stel dat zo'n bol een doorsnee heeft van 3 m. Dan is de inhoud een slordige 14 kuub. 20,9% daarvan is zuurstof: 2,9 m3 zuurstof.Een mens die flink beweegt, zoals ik de dansende menigte in de bollen zie doen, verbruikt ongeveer 3 liter zuurstof per minuut. Hij houdt het op de zuurstof in de bol dus theoretisch wel een uur of 15 vol. Met zijn drieën in zo'n bol zou dan goed zijn voor 5 uren.Maarrr... Tot een zuurstofpercentage van ca. 19,5% gaat het ademen nog goed. Daaronder moet je je toch al lichtelijk zorgen gaan maken. Zeker als je veel beweegt. (10% O2 is het absolute minimum, maar alléén als het percentage CO2 tegelijk hooguit 3% bedraagt. Quod non, want dat loopt in deze benauwde ruimte snel op.)In deze bol komt 19,5% zuurstof neer op ruim 2,7 kuub. Oftewel: na zo'n 200 liter zuurstof = 66 minuten totaal = 22 minuten per persoon (uitgaande van drie personen in een bol) wordt het al minder gezond. En daarna gaat het alleen maar bergaf.En dan heb ik nog niet meegenomen dat intussen het percentage koolstofdioxide even snel oploopt, wat ook niet gezond is: vanaf 2% krijg je er al duidelijk last van en boven de 5% zit je écht in de problemen. Dat ga ik al niet eens meer uitrekenen.Ik zou dus niet in zo'n bol stappen. En zeker niet met zijn drieën.