Dwerghamstertje met kooitje en al bij het vuilnis gezet

Celine is wel wat gewend bij de dierenambulance, maar wat ze gisteren aantrof in Amsterdam, raakte haar diep. "Het is verschrikkelijk."



Iemand zag een tas naast een vuilcontainer staan samen met wat andere rotzooi. Toen hij erin keek, zag hij een kooitje met daarin het levende dwerghamstertje en belde direct de dierenambulance.



Vrijwilliger Celine van de dierenambulance heeft het beestje opgehaald en plaatste de foto's en een video op Twitter. "Ik kan er zo boos om worden", zegt ze. "Als je nou genoeg hebt van zo'n beestje, breng hem dan naar het asiel of zo. Ik ben blij dat iemand in die tas heeft gekeken en ons heeft gebeld. Gelukkig was hij ook nog levendig en gezond."



Celine heeft het dwerghamstertje naar de stichting Loes voor Dieren gebracht. "Het is verschrikkelijk", zegt Joke Voorn van de stichting. "Maar we maken het helaas heel vaak mee. Zo'n 50 keer per jaar."



Voorn geeft aan dat er veel van dit soort beesten cadeau worden gedaan met kerst of sinterklaas. "En dan hebben ze er genoeg van en dumpen ze hem."



Voor deze dwerghamster is het goed afgelopen. En het wordt helemaal een happy end want iemand die de foto's zag op Twitter, komt hem vanmiddag ophalen.

Reacties

27-01-2021 10:19:15 Grouse

Uiteraard raakte het haar. Maar als het elke week wel een keer voorkomt, raak je ook gewend aan de duistere kant van de mensheid Uiteraard raakte het haar. Maar als het elke week wel een keer voorkomt, raak je ook gewend aan de duistere kant van de mensheid

27-01-2021 10:22:36 Mamsie

Hier is een dier dus letterlijk een wegwerpartikel. Dieptreurig....

27-01-2021 11:35:09 botte bijl

het zal niet mogelijk zijn om te achterhalen wie het beestje zo heeft achtergelaten om een goed gesprek te hebben met zo iemand

