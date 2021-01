Damiaatjes-klokkenspel half uur eerder om avondklok aan te kondigen

HAARLEM - De twee Damiaatjes, klokken die in de Grote of St. Bavokerk hangen, zijn sinds vrijdag een half uur eerder gaan luiden om de avondklok aan te kondigen.



Van oorsprong luidden 'de damiaatjes' om 21.00 uur om buitenlui aan te sporen de stad te verlaten voordat de stadspoorten zouden gaan sluiten om 21.30 uur. Sinds vrijdag attenderen ze de inwoners van Haarlem om 20.30 uur dat de avondklok ingaat.



Een aantal raadsleden kwam op het idee de avondklok met de in Haarlem en omgeving bekende melodie in te luiden, toen de Tweede Kamer instemde deze coronamaatregel.



Wethouder Marie-Thérèse Meijs en klokkenluider Rien Donkersloot waren direct enthousiast. "Zo krijgen de Damiaatjes tijdens de avondklok eindelijk weer een functie", schrijft Ziggy Klazes, één van de raadsleden die het opperde, op haar facebook.

Reacties

26-01-2021 16:57:57 Emmo

En nu maar hopen dat de goegemeente doorheeft waarom die damiaatjes met hun klokkenspel spelen.

