Gedumpte pop in zak zet politie op verkeerde been

ALKMAAR - Vanwege de vondst van een mogelijk stoffelijk overschot in het water langs de Bierkade heeft de politie daar zaterdagochtend uitgebreid onderzoek gedaan. Uiteindelijk bleek het niet om lichaam, maar om een pop te gaan.



De politie werd gebeld door iemand die langs de kade liep en een zak in het water zag. De politie vond de vondst ook verdacht, en zette daarom de Bierkade af en liet de zak door duikers uit het water halen.



Eenmaal op het droge bleek dat er geen lichaam, maar een pop in de zak zat. "Wij dachten ook aan een stoffelijk overschot, want het leek zó echt", aldus een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws.

Reacties

26-01-2021 14:18:02 Grouse

Gewoon herhalen wat er al stond Zo krijgen we lekker lange berichtenGewoon herhalen wat er al stond

26-01-2021 14:39:49 botte bijl

@Grouse :

dubbel houdt beter dubbel houdt beter

26-01-2021 15:24:04 submarine

Hoe is mijn opblaaspop daar terechtgekomen?!

26-01-2021 15:53:13 Mamsie

@submarine : Ja, weet ik veel wat je ermee uitgespookt hebt!

26-01-2021 17:29:40 Sjaak

@Grouse : Dank je wel voor deze subtiele melding dat er iets fout was.

26-01-2021 18:00:00 Grouse

@Sjaak : Zo erg is het niet hoor. Zo erg is het niet hoor.

