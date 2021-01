Man rijdt met hoge snelheid Maserati aan en vlucht met lachgasballon

Op de Ceintuurbaan, ter hoogte van het Sarphatipark, heeft vrijdagochtend een botsing plaatsgevonden. Een auto reed op de trambaan, hoewel dat niet mag, en reed in op een Maserati die links afsloeg vanaf de rijbaan. De bestuurder van de auto is gevlucht, met een lachgasballon in zijn handen.



Toen de bestuurder van de Maserati linksaf sloeg werd hij in de flank geraakt door een Volkswagen Golf. De bestuurder daarvan is meteen gevlucht. Er werd een lachgastank gevonden in de auto.



Een omstander kwam met de schrik vrij: 'Ik stak de kruising over met mijn kind toen er over de trambaan een Volkswagen met een bloedgang kwam aanrijden. We konden net op tijd wegduiken. De auto moest vol in de ankers voor een andere auto, spinde en raakte deze auto, een Maserati, alsnog.'



De Maserati heeft schade opgelopen door de botsing. De twee inzittenden zijn er ongeschonden vanaf gekomen.



'De bestuurder is direct uitgestapt en voortvluchtig. Zijn bijrijder stapte uit met een grote lachgasballon. De tank lag nog in de auto, deze heeft de bijrijder later nog gepakt', zegt de omstander. 'Hij dreigde de bestuurder van de Maserati hiermee in elkaar te slaan.'



De politie doet onderzoek naar de botsing en roept getuigen op zich te melden.

Reacties

26-01-2021 12:22:15 Buick

Stamgast

WMRindex: 704

OTindex: 114

Wnplts: amsterdam

Lachgas, als je dat woord leest dan verwacht je iets leuks en grappigs.

Maar de gasten die met die ballonnen in hun mond rondlopen die zijn niet grappig en ook niet vriendelijk.

26-01-2021 13:12:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.415

OTindex: 6.594

Quote:

Man rijdt met hoge snelheid Maserati aan en vlucht met lachgasballon Weer zo'n voorbeeld van een crimineel die zich niet goed heeft voorbereid. Hij dacht natuurlijk iedereen het nakijken te geven, maar lachgas is 53% zwaarder dan lucht, dus zo'n ballon gaat natuurlijk nooit omhoog! Weer zo'n voorbeeld van een crimineel die zich niet goed heeft voorbereid. Hij dacht natuurlijk iedereen het nakijken te geven, maar lachgas is 53% zwaarder dan lucht, dus zo'n ballon gaat natuurlijk nooit omhoog!

26-01-2021 13:29:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.265

OTindex: 82.699

@venzje : Hij dacht modern te zijn en op gas te rijden.

26-01-2021 14:18:01 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.415

OTindex: 6.594

Quote:

Man rijdt met hoge snelheid "Gas is alles!", moet hij hebben gedacht. "Gas is alles!", moet hij hebben gedacht.

26-01-2021 14:20:59 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.607

OTindex: 2.600

@venzje : Maar dan moet je wel gas geven en niet nemen.

26-01-2021 14:22:06 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.415

OTindex: 6.594

@Grouse : Hij zal het aan zijn bijrijder hebben gegeven. Want die kwam met die ballon de auto uit.

26-01-2021 14:38:34 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.828

OTindex: 36.388

het lachen vergaat je met dat lachgas

26-01-2021 15:27:30 submarine

Erelid

WMRindex: 1.041

OTindex: 494

Wnplts: Oceania

Bij het lezen van de titel zag ik die vent voor me, terwijl hij aan een grote ballon in de lucht hangt, en op die manier lachend ontsnapt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: