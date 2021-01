Onderzoek naar aanleg hyperloop-verbinding voor vracht tussen Amsterdam en Rotterdam

AMSTERDAM - Een vacuüm tunnelbuis waarin vracht met hoge snelheid kan worden vervoerd. Het lijkt nog ver weg, maar vandaag is het onderzoek naar de aanleg van een zogeheten hyperloop tussen Amsterdam en Rotterdam van start gegaan. De nieuwe technologie moet de reistijd van goederenverkeer in Europa uiteindelijk verkorten van dagen naar slechts enkele uren.Het onderzoek, dat waarschijnlijk over anderhalf jaar af is, wordt gedaan door meerdere grote bedrijven, overheden en instanties, zoals Schiphol, Agora Flores Holland en de gemeenten Haarlemmermeer en Rotterdam. Veel van de betrokkenen maken deel uit van de Nederlandse exportindustrie.Een hyperloop is een soort van zweeftrein: een capsule in een buizensysteem. De buizen worden in vacuüm getrokken waardoor de capsules met snelheden van wel 1000 kilometer per uur kunnen reizen. Het idee voor hyperloops komt van Tesla en SpaceX-topman Elon Musk. In november 2020 was de eerste bemande testrit in Las Vegas.Hyperloops moeten de druk op de Europese infrastructuur voor vrachtvervoer verlichten. Op dit moment gaat het meeste goederenvervoer nog via vrachtverkeer. Een hyperloop biedt een duurzame oplossing voor het vervoer van goederen en personen. Zo is het sneller, goedkoper en betrouwbaarder.In vergelijking met het bestaande vrachtverkeer zijn hyperloops ook de groenste optie voor transport, aangezien de CO2 uitstoot aanzienlijk minder is. Het traject Amsterdam-Rotterdam is gekozen omdat het een van de drukste routes in Europa is.Er wordt vooral gekeken naar de voorwaarden en effecten van hyperloops en de locaties waar ze mogelijk worden aangelegd. In Groningen staat een testcentrum waar ze bezig zijn met de bouw van een buis voor goederen. Wanneer de uitkomst van het onderzoek positief is en de testen in Groningen compleet zijn, kunnen commerciële hyperloops worden aangelegd.Op dit moment worden er alleen tests gedaan met hyperloops voor goederen. Dat komt omdat het systeem voor goederen veel kleiner is dan een buis voor passagiers. Als het systeem voor goederen goed blijkt te werken, zullen hyperloops voor passagiers snel volgen, is de verwachting.