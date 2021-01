Ooit al van een shezel gehoord? Maak kennis met Ponkey, een ezelpaardje met dwerggroei

In de tuin van Dierenartsen Noord in Essen loopt een ‘shezeltje’ rond. Dit wel heel bijzonder dier is een kruising van een ezel met een shetlandpo

25-01-2021 14:16:09 BatFish

Leuk beestje, maar is dit een bewuste kruising of per ongeluk? Ik ben niet zo voor al die rare kruisingen van beesten die qua grootte niet goed matchen.

25-01-2021 14:47:03 Emmo

@BatFish : Zoals in het artikel staat is het in principe een muildier. Die komen, zowel per ongeluk als gewenst, vaker voor. Het bijzondere hier is dat het beestje zoveel mankeert.

25-01-2021 15:32:27 Mamsie

Een beetje een zielig beestje is het. Dan vraag ik me altijd af of al die behandelingen nou wel het leven leuker maken voor zo'n gemankeerd schepseltje......



25-01-2021 16:13:03 BatFish

@Emmo : Ja klopt. Maar mankementen kun je natuurlijk in de hand werken door hybridisatie te ver door te voeren. Daarom vroeg ik me af of dit een bewuste stap was of dat er een ezel en een shetland pony gezellig samen in de wei hebben gestaan.

25-01-2021 17:20:16 MIADIA

S @BatFish : het is een muildier en die zijn in principe onvruchtbaar (hengsten altijd, merries 99,9999% van de gevallen) dus dit beestje heeft gewoon pech dat het dingen mankeert waar bij een normaal muildier geen sprake van is.

