Vrachtwagen verliest bagger in Middelburgse straat

Slik op de weg zien we wel vaker in Zeeland, maar midden in Middelburg? Een vrachtwagen verloor vrijdagavond zijn lading in de Spinhuisweg. Het resultaat: een straat bedekt met bagger.De bagger was eerder op de dag uit een sloot in de wijk gehaald en in de bak van een vrachtwagen geladen. Door onbekende oorzaak ging de klep van de bak open en stroomde de bagger de Spinhuisweg op.Het wegdek tussen de kruising met de Stadhouderslaan en de kruising met de Torenweg moest gereinigd worden en werd daarom tijdelijk afgesloten.