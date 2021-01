Onvoorwaardelijke liefde: hond wacht vijf dagen op baasje bij ziekenhuis

Dat honden ons hart sneller laten kloppen en ons vaak een blij gevoel bezorgen, is voor de meeste baasjes wel duidelijk. Maar die onvoorwaardelijke liefde blijkt ook wederzijds. In de Noord-Turkse stad Trabzon wachtte een negen jaar oude hond dagenlang buiten bij een ziekenhuis bezorgd op haar baasje, die voor een hersenbloeding werd behandeld. ,,Het hele ziekenhuis houdt van haar.”De trouwe viervoeter Boncuk liep donderdag 14 januari van huis weg toen haar baasje met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. De hond achtervolgde de ziekenwagen en had gezien dat haar eigenaar Cemal Senturk (6naar binnen werd gebracht. Senturk had een hersenbloeding gekregen en had met spoed eerste hulp nodig. Zijn hond maakte zich grote zorgen en bleef trouw bij de ingang van het ziekenhuis wachten, in de hoop een glimp van haar baasje op te vangen.De familie van Senturk maakte zich zorgen om de viervoeter en nam haar weer mee naar huis om haar eten en onderdak te geven. Maar de volgende ochtend was het dier opnieuw verdwenen. Wat bleek: ze was weer terug naar het ziekenhuis gegaan, waar ze op precies dezelfde plek ging zitten. ,,Zelfs als we haar mee naar huis namen, rende ze weg en bleef ze hier op mijn vader wachten”, zegt dochter Aynur tegen Turkse media.Door haar onvoorwaardelijke liefde en loyaliteit kwam Boncuk in het middelpunt van de belangstelling te staan. Van verplegers kreeg ze te eten en van bezoekers een liefdevolle knuffel. Volgens een particuliere beveiliger durfde de hond niet naar binnen. ,,Alleen als de deur openging, stak ze haar hoofd om de hoek. Ze deed niemand kwaad, het stoorde niemand. De relatie met haar baasje trok ieders aandacht. Het hele ziekenhuis hield van de hond.”Vanuit de ziekenhuiskamer kon Senturk deels meegenieten van het hartverwarmende tafereel. ,,Soms keek ik haar aan vanuit het raam van mijn ziekenhuiskamer en riep ik haar naam. Ze blafte en probeerde zich te laten horen. Zo zie je maar: als je maar genoeg aandacht aan honden geeft, zul je dezelfde liefde terugkrijgen”, aldus Şentürk. Na vijf dagen werd hij ontslagen uit het ziekenhuis, waarna hij buiten eindelijk zijn steun en toeverlaat in de armen kon sluiten.Op dat moment stonden talloze cameraploegen klaar om de emotionele hereniging vast te leggen. ,,Boncuk is al negen jaar bij mij. Ze behandelt me met respect. Daar vrolijk ik helemaal van op. Ik kan ook niet boos op haar worden.”