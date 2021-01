Verzoek aan Rutte: houd met avondklok rekening met Brabants kwartierke

Vrijdagavond was voorlopig de laatste keer dat we 's avonds na 21.00 uur de deur uit mochten. Maar waarom houdt Mark Rutte geen rekening met laatkomers? Acteur Mike Weerts roept de premier in een filmpje op Instagram op om de avondklok in Brabant vijftien minuten later te starten. Daar geldt immers het 'Brabants kwartierke'.



Zelf is Mike fervent laatkomer. "Ik ben iemand die afspraken kort achter elkaar plant. Meestal vind ik het al bij de eerste afspraak gezellig, blijf ik te lang hangen en kom ik te laat bij de volgende afspraak. Dat hoopt zich gedurende de dag op. Voor je het weet is het een kwartiertje", vertelt hij aan EditieNL.



Hoewel zijn oproep aan Rutte een grapje is, vindt hij wel degelijk dat Nederlanders te gebonden zijn aan de tijd. "Dat slaat nergens op. Tijd is relatief. In de Brabantse cultuur laten we het een beetje los en doen we niet zo moeilijk. Ik heb in Amsterdam gewoond en daar was het toch minder relaxed. Ik denk dat het stresslevel daar hoger is dan in het zuiden."



Het maakt hem niks uit als andere mensen te laat komen. "Ik kan in de tussentijd iets voor mezelf doen. Het is niet zo dat ik op een stoel zit te wachten en dat het leven stopt tot het moment dat de ander is gearriveerd. Als ik ergens buiten heb afgesproken is het misschien minder relaxed, maar ook dan vind ik het niet erg. Via onze telefoons kunnen we elkaar toch op de hoogte houden."



Brabant is niet de enige regio met een eigen excuus om te laat te komen, weet Vera Spaans, auteur van het boek Te Laat. "Er zijn veel van zulke kwartiertjes: Texels, Zaans, Jiddisch. academisch, Nijmeegs, Leids, et cetera. Het is een collectieve smoes."



Ze vindt het voorstel voor het Brabants kwartierke leuk bedacht, maar denkt niet dat het zou werken. "Als het 21.15 uur wordt, dan is dat de nieuwe norm. Let maar op hoeveel mensen dan nog later binnen zijn."



Een van de redenen waarom sommige mensen te laat komen is volgens Spaans – zelf van nature ook een laatkomer – dat zij de tijd verkeerd inschatten. "De ene persoon denkt dat een minuut na 58 seconden voorbij is, de ander propt 77 seconden in een minuut. Mensen met ADHD hebben ook meer moeite met op tijd komen. Avondmensen hebben in de ochtend meer moeite om op tijd te komen."



Te laat komen is deels ook cultureel bepaald. "Nederlanders vinden zichzelf behoorlijk op tijd. De Duitsers zijn nog punctueler. Uit onderzoek blijkt dat Amerikanen het oké vinden als iemand tien minuten te laat is. Dat is vergelijkbaar voor Nederland. Bij Marokkanen is dat een half uur. Dat heeft te maken met de cultuur. Wij vinden de klok enorm belangrijk doordat we erg individualistisch zijn. Met de klok ga je niet in discussie."



Toch is te laat komen volgens Spaans nooit echt nodig. "Als je iets echt belangrijk vindt dan lukt het je wel. De meeste mensen zullen echt niet hun vliegtuig missen. Zo zullen mensen die de avondklok belangrijk genoeg vinden zorgen dat ze op tijd thuis zijn.

Reacties

24-01-2021 10:08:25 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 853

OTindex: 73

Het schijnt zo te zijn dat als ze je in Amerika voor een verjaardagsfeestje uitnodigen en ze zeggen "we beginnen om 8 uur" dat ze je heel raar aankijken als je voor half 9 aankomt.



Je moet het maar weten.Ik raak zelf juist gestresst van mensen die zich niet aan tijden weten te houden. Als ik op iemand wacht voor een afspraak en ze zijn niet op tijd word ik daar vreselijk onrustig van.



En die culturen waarin ze zeggen "ik kom morgen je wc repareren" en dan is morgen ineens 2 weken later, daar kan ik persoonlijk al helemaal niet mee overweg, brrr.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: