Tieners bieden shoppers gratis handgel aan, maar dat blijkt gemene valstrik…

Enkele tieners hebben in het Noord-Engelse Bradford een gemene puberstreek uitgehaald: de jongens boden handgel aan aan argeloze shoppers nabij een supermarkt, maar de gel bleek secondelijm te zijn.



De jongens stonden maandagmiddag aan een supermarkt in Bradford. Ze benaderden beurtelings enkele shoppers en boden hen alcoholgel aan uit een fles, om hun handen te ontsmetten.



Althans, zo leek het. Een vrouw die op het voorstel van de jongens was ingegaan trok zich net op tijd terug, toen één van de jongens verklapte wat er écht in de fles zat.



“Een jonge kerel benaderde mij met een handpomp en vroeg of ik wat gel wou”, aldus de vrouw. “Hij wachtte ongeduldig met een brede smile op zijn gezicht tot ik mijn handen uitstak. Toen begonnen ze allemaal te lachen. Ik vroeg wat er in de fles zat. ‘Handgel’, antwoordde hij lachend.”



“Ik hoorde hoe één van de jongens al lachend ‘f*****g secondelijm’ zei. Toen wist ik wat er aan de hand was en zei ik dat ik zou passen. En weg waren ze.”

Reacties

23-01-2021 14:14:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.240

OTindex: 82.621

En of er mensen daadwerkelijk gelijmd zijn, dat vermeldt de historie niet.

23-01-2021 15:26:51 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 234

OTindex: 0

Zijn geen grappen dit, per ongeluk wel eens mn vingers aan elkaar geplakt en daar zat een halve druppel op.. kun je nagaan als je nietsvermoedend heel je handen er onder hebt, dat krijg je niet zomaar meer los

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: