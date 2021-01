Advocaat redt schaap in weiland van dood

BROEK IN WATERLAND - Als advocaat weet Quirine Overeijnder wat het is om verdachten bij te staan, maar een dier in het nauw redden is andere koek. Toch is dat precies wat de Monnickendamse deed toen ze gisterochtend voor een zitting onderweg was naar de rechtbank in Haarlem. "In een weiland naast Broek in Waterland zag ik een schaap op z'n rug liggen, duidelijk met z'n pootjes omhoog."De strafrechtadvocaat twijfelde geen seconde, zette haar auto stil in de eerstvolgende parkeerhaven van de N247 en rende het weiland in. "Vervolgens ben ik tweehonderd meter terug geploeterd door het weiland, maar toen kwam het grootste obstakel, de sloot, die ik moest overbruggen", vertelt ze op NH Radio. "Maar ik stond natuurlijk in m'n nette kleding, toga in de hand. Ik dacht: Ja, hoe moet ik dit gaan doen? Want het is best een brede sloot."Als ze om zich heen kijkt, ziet ze een aannemersbusje. "Ik heb naar hem geroepen: 'heb jij misschien een ladder?', maar dat had hij niet. Toen dacht ik: nou ja, dan doen we de broek, de schoenen en de sokken maar uit en gaan we al wadend door de sloot naar het schaap, dat ongeveer vijf meter van de kant lag."Even lijkt ze zich te bedenken. Moet ze de boer waarschuwen? "Ik kan nu naar de boerderij lopen, maar die was zevenhonderd meter verderop, of ik ga nu het schaap helpen", schetst ze haar dilemma. Ze besluit niet langer te wachten en in actie te komen. "Ik had wel eerder een schaap rechtop gezet, dus weet wel hoe het moet."Zo redt een advocaat een schaapQuirine legt uit hoe je een schaap in nood redt: "Onder de oksels pakken, op de billen draaien en dan nog even tegen je aan houden zodat de ingewanden weer goed komen te zitten en dan duw je 'm met je knieën voorwaarts op z'n poten. En dan nog even in de gaten houden of 'ie niet met een dronkenmansloop loopt, want dan heeft 'ie te lang gelegen."Zo gezegd, zo gedaan. "Het enige wat dit schaap deed was goed rechtdoor lopen en zich omdraaien en nog even boos naar mij kijken", vertelt de strafpleiter. "Bijna zo'n blik van: ik ga je aanvallen. Dus ik dacht: weet je wat, ik ga weer terug door de sloot."'Compleet onder de bagger'Eenmaal weer aan de overkant trekt ze haar kleding weer aan. "Maar dat zag er allemaal niet meer uit, het zat compleet onder de bagger. En toen ben ik zo maar doorgereden, want ik had om half tien zitting. Anders kom ik te laat. Ik heb zelfs de bode gebeld: 'ik kom te laat, want ik moest een schaap redden.' Hij moest heel hard lachen, maar zou het aan de rechter doorgeven."Quirines toga was tijdens haar heldhaftige reddingsactie in het weiland wél schoon gebleven. "Gelukkig viel die voor een groot deel over de meeste modder heen, maar ik heb wel een spoor in het hele gerechtsgebouw achtergelaten."