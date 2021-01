Politie spot snipverkouden vluchtstrookwandelaar: Snelste weg naar Utrecht volgens telefoon

UTRECHT - Een opmerkelijk incident vrijdagmorgen vroeg op de A9. De politie zag daar een man over de vluchtstrook lopen. Hij vertelde de agenten dat het navigatiesysteem op zijn smartphone aangaf dat dit snelste weg naar Utrecht was.



De man was erg verkouden. Daarom besloot de politie hem niet in te laten stappen. "Normaliter nemen wij de mensen mee in de auto. Nu hebben we vanwege corona de man laten lopen over de vluchtstrook. Voor zijn veiligheid zijn wij achter hem blijven rijden tot hij zijn weg kon vervolgen binnen de bebouwde kom."

Politie spot snipverkouden vluchtstrookwandelaar



Die liep daar dus voor Piet Snot.....

oh, dus Piet Snot liep achter hem? Het was druk daar

