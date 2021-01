Negen reizigers aangehouden op Schiphol met valse negatieve coronatestuitslagen

SCHIPHOL - De Marechaussee heeft vandaag op Schiphol 9 mensen aangehouden, omdat ze op reis probeerden te gaan met valse coronatestuitslagen. Onder meer zo'n testuitslag hebben reizigers nodig om te kunnen vliegen.



Het gaat om twee vrouwen en zeven mannen van tussen de 30 en 75 jaar. Ze waren van plan om naar Marokko te vliegen. Toen Marechaussees de negatieve coronatestuitslagen van de groep controleerden, bleken ze vals te zijn.



De Marechaussee meldt dat de negen mannen en vrouwen daarop zijn aangehouden en vastzitten. Er wordt nog verder onderzoek gedaan.

22-01-2021 18:06:28

De vraag is of ze positief waren.

Als dat het geval was, mogen ze ze van mij heel lang opsluiten.

Het grenzeloze egoïsme mag hard bestraft worden.