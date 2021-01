Italiaans meesterwerk teruggevonden

In de Italiaanse stad Napels is een500 jaar oud schilderij teruggevondendat uit een museum in Napels gestolenwas.Het gaat om een kopie van DaVinci's Salvator Mundi,dat in het DomaMuseum hing.Het schilderij werd rond 1500geschilderd door Giacomo Alibrandi.Hoewel het een kopie is,is het doek eenaardig vermogen waard.Het schilderijwerd teruggevonden in een flatje inNapels.Het meest opmerkelijke is dat dediefstal nog helemaal niet opgemerktwas.Het museum was al maanden dichtvanwege de coronamaatregelen.