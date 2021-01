Man verstopt drugs in tas van kind

In Halsteren is een 32-jarige man uit

Schiedam aangehouden die volgens de

politie probeerde drugs te verbergen in

de tas van een 2-jarige jongen.Het kind

is vermoedelijk het neefje van de man.



De man reed rond met een vals Belgisch

rijbewijs en in de sterk geurende tas

van het jongetje bleek 41 gram hennep

te zitten.Bij het fouilleren van de man

kwamen twee valse identiteitsbewijzen

tevoorschijn uit zijn onderbroek,meldde

Omroep Brabant.



Het jongetje is na overleg met de

kinderbescherming onttrokken aan het

ouderlijk gezag.De man uit Schiedam is

vastgezet voor verder onderzoek.

Reacties

22-01-2021 12:05:02 Grouse

Het kind is vermoedelijk het neefje van de man.

Het jongetje is na overleg met de

kinderbescherming onttrokken aan het ouderlijk gezag.

Dus als een kind een keer met een oom meegaat, wordt het direct aan het ouderlijk gezag onttrokken?

Ik vermoed dat er meer aan de hand is. Dus als een kind een keer met een oom meegaat, wordt het direct aan het ouderlijk gezag onttrokken?Ik vermoed dat er meer aan de hand is.

22-01-2021 12:10:53 Mamsie

@Grouse : Dat lijkt me wel zeker. Misschien zijn de ouders ook wel drugsgerelateerd.

22-01-2021 14:22:07 BatFish

Had dit berichtje ook op teletekst gezien. Hier staat duidelijk maar een klein deel van het verhaal. Er doen wel wat horrorverhalen de ronde over sociale diensten etc. maar een kind wordt niet zomaar aan de ouderlijke macht onttrokken.

