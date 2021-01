Schadevergoeding voor Ikea-klanten die handen met gootsteenontstopper wasten

Klanten van Ikea in Haarlem die vorig jaar mei gewond raakten toen ze bij de ingang hun handen ontsmetten met gootsteenontstopper krijgen een schadevergoeding van enkele honderden euro's.



Dat meldt letselschadebureau JBL&G. De klanten dachten bij de ingang hun handen te ontsmetten met een fles desinfecterende handgel, maar in werkelijkheid bleek in de fles een brandende vloeistof te zitten. Acht bezoekers liepen daardoor brandwonden op. Ook een medewerker van Ikea zelf raakte gewond.



Chemische reactie

In de fles zou volgens het bureau riool- en gootsteenontstopper hebben gezeten, per ongeluk verkeerd bijgevuld door een schoonmaakster. Dit veroorzaakte een chemische reactie.



Nog voordat de slachtoffers de winkelvloer boven hadden bereikt, begonnen hun handen enorm te branden en pijn te doen.



De gewonde klanten werden opgevangen in het bedrijfsrestaurant. Sommigen waren met brandende handen en al zelf naar huis gegaan, en kwamen er pas na de eerste berichten achter wat er met ze was gebeurd, meldt het letselschadebureau.



De huisartsen van de cliƫnten van JBL&G constateerden de volgende dag eerstegraads brandwonden, open wonden en dikke handen.



Ikea keert de slachtoffers schadevergoedingen uit van 250 tot 800 euro, afhankelijk van de duur en de ernst van de klachten.

Reacties

22-01-2021 15:40:08 Mamsie

Quote:

per ongeluk verkeerd bijgevuld door een schoonmaakster.



Die waarschijnlijk de Nederlandse taal niet machtig was? Die waarschijnlijk de Nederlandse taal niet machtig was?

