Dronter gezin al jaren bedreigd vanwege geografische coördinaten

"We weten je te vinden", of "we zullen je een lesje leren." Het gezin van Jacques Huijbregts krijgt op sociale media al jaren dit soort bedreigingen.



Veel mensen die digitaal opgelicht zijn, komen in hun zoektocht naar het postadres van een internetsite vaak uit bij de coördinaten 52°30 0 N, 5°45 0 E. Want als de fysieke locatie niet bekend is, wordt de locatie van het middelpunt van Nederland doorgegeven. En dat is precies de plek waar het gezin Huijbregts woont.



Dit weekend gebeurde dat weer, na de demonstatie zondag op het Museumplein in Amsterdam. Daar vloog een reclamevliegtuigje over met daarop de tekst: 'Koud he? Videre!'



Videre.fail is een website die tegenstanders van de coronamaatregelen op de korrel neemt en wappies noemt. Boze demonstranten zochten op internet wie er achter die site zitten en kwamen uit op de Haringweg in Dronten.



Jarenlang dacht Jacques Huijbregts dat Google verantwoordelijk was voor deze 'fout'. Hij pleitte al die tijd voor een correctie. "Een locatie in het midden van het Markermeer bijvoorbeeld. Dan kon niemand worden lastiggevallen", zegt Huijbregts tegen Omroep Flevoland.



Maar zo makkelijk ging dat niet. De gemeentepolitiek bemoeide zich er in 2013 ook mee. Maar Google deed niks. "Logisch", zegt een woordvoerder. "Google heeft hier niets mee te maken."



Hij wees op de website van de CIA in de Verenigde Staten. Op hun site The World Factbook staat bij Nederland de locatie 52°30 0 N, 5°45 0 E, oftewel: de Haringweg in Dronten.



Agentschap in Amerika

Het gaat om afgeronde getallen die worden gezien als het middelpunt van Nederland. De locatie zelf is overgenomen van een agentschap in Amerika dat zich bezighoudt met geografische data. Het gaat om National Geospatial-Intelligence Agency, het NGA.



Als Jacques Huijbregts een wijziging wil, is het verstandig om bij het NGA te beginnen. Gelukkig heeft deze instantie wel contactgegevens.



"We zijn nu dichter bij waar het vandaan komt, dus ik heb op zich nu wel goede hoop op een oplossing", zegt Huijbregts. "Het is de vraag of we bij de juiste personen uitkomen. Ik heb er tot op heden nog niks van gehoord."

