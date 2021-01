Thuisbezorgd en PostNL niet blij met verkoop jassen om avondklok te omzeilen

Het nieuws over de potentiële avondklok was vandaag nog maar net naar buiten gebracht toen de eerste Thuisbezorgd-jassen al op Marktplaats verschenen. De opvallende oranje maaltijdbezorgersjassen worden aangeboden om de avondklok te omzeilen. Daar is moederbedrijf Justeat Takeaway niet blij mee. "We zijn al bezig om samen met Marktplaats alle advertenties te verwijderen", zegt directeur Jitse Groen.Ook PostNL-jassen worden aangeboden op sociale media, tot ergernis van het postbedrijf. "Als jij geen PostNL-medewerker bent, moet je die jas niet misbruiken. Wij willen niet dat er misbruik van onze middelen wordt gemaakt", zegt een woordvoerder.Morgen worden in een persconferentie, voorlopig voorzien voor 13.00 uur, nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Mogelijk gaat vanaf vrijdag een avondklok gelden van 20.00 uur tot 04.00 uur. Je mag dan niet meer naar buiten, behalve als je kunt aantonen dat het voor noodzakelijk werk is.En die grote oranje tas dan?Het idee achter de aangeboden jassen is dat je de indruk wekt dat je 'Thuisbezorgd-medewerker' of postbezorger bent en daardoor niet de aandacht van de handhavers zal trekken. "Maar je hebt natuurlijk wel een werkgeversverklaring nodig", zegt Groen. "Ja, en als je echt als een medewerker uit wil zien, heb je ook de grote oranje tas nodig."