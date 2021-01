Ex-lachgaskoning Deniz zag zijn eigen personeel in een rolstoel belanden

Deniz Üresin, de zelfverklaarde lachgaskoning van Amsterdam, heeft afstand gedaan van de troon. Sterker nog, de ballonnetjes die hem duizenden euro’s opleverden, noemt hij nu 'drugs vergelijkbaar met heroïne'. Met de gemeente en de politie, zijn vijanden van vroeger, geeft hij voorlichting aan jongeren over de gevaren van lachgas.Drugs? Zo kun je lachgas echt niet noemen. Zo dacht Deniz (26) toen hij z’n handeltje begon. Hij verkocht lachgasballonnen vanuit bakfietsen op straat. Door zijn klanten eerst online te laten bestellen, omzeilde hij een tijd het verbod op straatverkoop en was hij de gemeente en de politie te slim af.Maar anderhalf jaar later klinkt hij helemaal niet meer als die overmoedige cowboy van toen. "Als je ziet wat die ballonnetjes met klanten en vrienden gedaan hebben… Als je je eigen personeel in een revalidatiecentrum bezoekt en ze door lachgas met een tijdelijke dwarslaesie in een rolstoel zitten… Dan ga je wel twintig keer nadenken. Zoveel geld verdienen was natuurlijk lekker, maar ik vind persoonlijk dat mensenlevens meer waard zijn."Vorig jaar overleed 'zijn beste maat' aan een hartstilstand. "We hebben samen weleens veertien tanks gespaced op een avond", vertelt Deniz. En door zijn eigen lachgasgebruik is z'n relatie van vijf jaar kapot gegaan. "We zouden gaan trouwen enzo."Na al die ellende en een paar goeie gesprekken met gemeenteraadslid Sofyan Mbarki (PvdA) en iemand van de politie besloot Deniz te stoppen met de business. "Maar stoppen was niet genoeg. Mede door mijn bedrijf Ufogas is lachgas enorm populair geworden. Ik weet wat het spul is, wat het met mij heeft gedaan en met mijn klanten. Dus ben ik een campagne gaan opzetten."Boze berichtjes van lachgasverkopersDoor de coronamaatregelen is het wat lastiger, maar Deniz vertelt dat hij vaak 'live' gaat op Instagram (@koningdenizofficial) om voorlichting te geven. Ook helpt hij kinderen met schoolopdrachten over lachgas. Met de gemeente Den Haag heeft hij een video opgenomen voor scholen, vertelt hij trots. "Docenten vinden het gruwelijk dat ik als bekende ex-verkoper wijs op de gevaren."En het werkt, concludeert Deniz. Want hij krijgt boze berichtjes van lachgasverkopers die vinden dat hij de markt kapot maakt. Sinds Deniz op sociale media strooit met waarschuwingen verkopen zij veel minder tanks, klagen zij.De ex-lachgaskoning is er blij mee, hij hoopt zo 'de fout uit zijn verleden te corrigeren'. Het gaat beter met hem. Hij verdient zijn geld nu met het bezorgen van maaltijden, boodschappen en medicijnen. Dat betekent wel een nulletje minder aan het eind van de maand. "Maar liever dat dan een ton in je zak en mensen vergiftigd."