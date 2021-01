Wasserij Moderna in Hardenberg overladen met vragen over vaccin

Medewerkers van het Hardenbergse Moderna worden platgebeld met vragen over het vaccin. Ze moeten alle geïnteresseerden echter teleurstellen. Ze zijn een textielbedrijf en hebben niets te maken met de gelijknamige ontwikkelaar van het coronavaccin.



"We hebben al vragen gekregen over wat de bestanddelen zijn en of er ook bloed verwerkt wordt in de monsters", vertelt Renate Eggengoor van Moderna. "Er zijn ook mensen die mailen over wanneer ze gevaccineerd worden."



Het bedrijf in Hardenberg doet hele andere dingen. "Wij doen de was voor bijvoorbeeld hotels. Onze medewerkers worden erop aangesproken. Dan zeggen ze: Daar komt Moderna aan, we zitten er klaar voor!"



Sinds bekend werd dat Moderna op de markt kwam, is de website van dit bedrijf 263.000 keer bekeken. Eggengoor krijgt er niet meer klanten door. "We hebben dezelfde naam en daar houdt het mee op. We wassen onder andere voor ambulancediensten, dat is onze link met de zorg. We worden ook niet eerder gevaccineerd. Maar onze medewerkers moeten er wel heel hard om lachen."

Reacties

Doet me denken aan de pizzeria Arena die moeilijkheden kreeg met Stadion Arena.

Nu Johan Cruijff Arena..

@allone : De pizzeria had vast niet zoveel zitplaatsen

