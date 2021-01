Waarom het nonsens is dat je op deze Blue Monday ongelukkig zou zijn

Vandaag wordt Blue Monday genoemd, een dag waarop we het leven even niet meer zien zitten. Omdat ons geld op is, onze goede voornemens gesneuveld zijn

18-01-2021 22:15:55 Grouse

Snel me nog even miserabel gaan voelen, anders hoor ik er niet bij Helemaal vergeten dat het blue monday isSnel me nog even miserabel gaan voelen, anders hoor ik er niet bij

19-01-2021 00:08:37 HoLaHu

@Grouse : Hè jammer, ik ben net te laat! Shit, laat ik toch de kans aan me voorbij gaan om me helemaal depressief te voelen....Nou moet ik weer een jaar wachten!

19-01-2021 00:24:16 Mamsie

Ik ben een blauwe maandag een beetje depri geweest.....

